Man uit Boskoop omgekomen in Overijssel Foto: Omroep West

BOSKOOP - Een man die twee weken geleden dood werd gevonden in een recreatieplas in Overijssel blijkt uit Boskoop te komen, zo meldt mediapartner Studio Alphen. De man is niet door een misdrijf om het leven gekomen.

Het lichaam werd op de avond van 11 oktober gevonden in de Spartelvijver in het dorp Sibculo. Volgens getuigen leek het erop alsof het er al langere tijd had gelegen. De politie vond ook een rugzak. Op basis van de inhoud van de rugzak concludeerde de politie dat het slachtoffer uit Oost-Europa moest komen. Verder onderzoek leidde naar Boskoop en de identiteit van de man. Omdat er geen sprake is van een misdrijf doet de politie verder geen uitspraak over de zaak, zo meldt RTV Oost.