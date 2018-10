Cel geëist voor brandstichting in Haagse wijk Kortenbos

DEN HAAG - Een 41-jarige vrouw hoorde woensdag bij de Haagse rechtbank een celstraf van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen zich eisen vanwege brandstichting in een huurwoning in de Haagse wijk Kortenbos begin dit jaar. Ze zou, voordat ze naar haar werk ging, een deken in brand gestoken hebben, meent het OM.

De verdachte deelde de woning aan de Z.H.B-Hoven met een andere vrouw. Omstreeks 8.00 uur op 22 januari ging het brandalarm af. De bewoners van huizen in de omgeving kwamen tijdelijk op straat te staan. Niemand raakte gewond. Na een half uur was het vuur geblust.

Brandexperts zeggen dat de brand moet zijn ontstaan doordat iemand een deken op de trap in brand had gestoken. Omdat de 41-jarige vrouw als laatste de woning verliet op de bewuste ochtend, moet zij de brand gesticht hebben, zo meent het OM. 'Het kan gewoon niet anders', zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank. Volgens de aanklager had de vrouw een motief. Vanwege haar schulden zou er binnen een paar dagen beslag gelegd worden op haar goederen in de woning. Met de brandstichting zou ze dat hebben willen voorkomen.



Elektrische deken

De verdachte ontkende bij de rechtbank de brandstichting. 'Ik weet niet wat er die ochtend in de woning is gebeurd', zei ze. 'Ik heb niets met die brand te maken.' Ze opperde dat er iets gebeurd moest zijn met de elektriciteitsleidingen in de woning. Die waren niet in orde.

Volgens haar advocate waren er, naast de twee bewoonsters, nog andere mensen die een sleutel hadden van de huurwoning. Bovendien was er ook nog een kans dat een elektrische deken in de woning, die eigendom was van de andere bewoonster, de brand had kunnen veroorzaken. 'Het is een bekend feit dat elektrische dekens een risicofactor zijn.'



Alles kwijt door de brand

De huisgenote van de verdachte vertelde de rechtbank dat ze haast alles kwijt is door de brand. Vrienden van haar hielden op Facebook een inzamelactie voor haar.

De uitspraak is over twee weken.