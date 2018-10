Deel dit artikel:













Grote brand in schuur, één gewonde naar ziekenhuis De brandweer blust bij een schuur aan het Reijneveld in Boskoop. (Foto: MediaTV)

BOSKOOP - Een schuur aan het Reijneveld in Boskoop is woensdag in de brand gevlogen. De brandweer probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur naar het naastgelegen huis over zou slaan, maar er zijn kortstondig vlammen in het dak gekomen. Eén persoon is gewond geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak net na 17.30 uur uit en is rond 18.00 uur opgeschaald naar grote brand. Er waren vlammen en zwarte rookwolken te zien. In de schuur zijn gasflessen ontploft, wat harde knallen teweeg bracht. De weg is tijdelijk afgesloten. Omliggende bedrijven en woningen kunnen hinder ondervinden van de rook, daarom adviseert de brandweer om ramen en deuren dicht te houden. LEES OOK: Uitslaande brand in woning Naaldwijk