Man en hond gered uit brandend huis; bewoner naar het ziekenhuis

BOSKOOP - Bij een brand aan het Rijneveld in Boskoop heeft de brandweer woensdagavond de bewoner en zijn hond uit een brandend huis gered. Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft de man veel rook ingeademd en werd hij daarom naar het ziekenhuis gebracht. De hond is bij de buren ondergebracht.

Het vuur werd woensdag rond 17.30 uur ontdekt in een schuur achter het huis en sloeg over naar een aantal omliggende schuurtjes. ‘We hebben het huis natgehouden om te voorkomen dat het vuur ook oversloeg naar de woning’, aldus de woordvoerder. ‘Maar dat is helaas niet gelukt. De bovenverdieping is in brand gevlogen.'



In de schuur zijn gasflessen ontploft, waardoor er harde knallen te horen waren. Er waren vlammen en zwarte rookwolken te zien. De brandweer adviseerde omliggende bedrijven en woningen ramen en deuren dicht te houden en de weg werd tijdelijk afgesloten. Volgens de woordvoerder kunnen het huis en enkele oldtimers die in de schuur stonden als verloren worden beschouwd.



Kleine hoeveelheid asbest





Bij de brand is een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen, meldt de brandweer. De asbestdeeltjes zaten in het dak van de afgebrande schuurtjes. De asbest is niet overgewaaid naar andere huizen.



