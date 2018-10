Hagenaars kunnen meer bezoek ontvangen: aantal parkeeruren wordt uitgebreid

DEN HAAG - Inwoners van Den Haag die veel gasten ontvangen, kunnen met ingang van volgend jaar vijftig extra parkeeruren bijkopen voor vijftig euro, in plaats van 75 euro nu. Ook wordt nog eens standaard het aantal parkeeruren voor bezoekers uitgebreid met twintig procent. Dat schrijft wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) aan de gemeenteraad. De uitbreiding van het urentegoed wordt aan het begin van het nieuwe vergunningjaar aan het tegoed toegevoegd. De start van zo’n jaar verschilt per gebied.

De wethouder brengt daarmee een afspraak uit het coalitieakkoord van Groep de Mos, VVD, D66, en GroenLinks ten uitvoer. In dat akkoord hadden de partijen vastgelegd dat het aantal parkeeruren zou worden uitgebreid en het aanschaffen van extra uren goedkoper zou worden. Elke bezoekersvergunning krijgt er dus twintig procent bij. Hoeveel uur dat is hangt af van waar je woont, het aantal uren varieert per parkeersector van 115 tot 305.

Van Asten wijst er wel op dat er in de gemeenteraad met regelmaat aandacht werd gevraagd voor het feit dat het aantal uren bij een bezoekersparkeervergunning onvoldoende zou zijn. Daarom heeft de gemeente onderzocht of dit inderdaad het geval was. In de praktijk blijkt echter dat veel mensen aan het einde van een periode juist tijd overhouden.



Mensen houden uren over

Voor het onderzoek zijn ruim 65.000 bezoekersparkeervergunningen geanalyseerd. Daaruit blijkt dat 85 procent van de vergunninghouders meer dan vijf parkeeruren overhoudt. Slechts 324 mensen kopen nu al uren bij tegen het oude tarief. Van Asten verwacht dan ook dat met de maatregelen de meeste vergunninghouders over een voldoende saldo beschikken.

Raadslid Jelle Meinesz van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij met de verruiming van het aantal parkeeruren. 'Hiervoor hebben we jarenlang aandacht gevraagd. Vorig jaar haalden onze moties om dit te bereiken nog geen meerderheid. Dus het is erg goed nieuws dat we dit hebben kunnen regelen tijdens de onderhandelingen en dat dit nu ook snel de dagelijkse praktijk wordt.'



Nieuwe app

Wethouder Van Asten kondigt in zijn brief ook aan dat het gemak bij het aan- en afmelden van kentekens voor onder andere de bezoekersparkeervergunning wordt vergroot, omdat per 1 november 2018 een ‘nieuwe en gebruikersvriendelijkere’ app wordt geïntroduceerd. Deze vernieuwde app vervangt de oude Cozity app.

Begin november 2018 worden alle parkeervergunninghouders met een brief geïnformeerd. Zodra de nieuwe Parkeren Den Haag app wordt geïnstalleerd, worden de gebruikersgegevens automatisch vanuit de oude overgenomen. Voor de gebruikers blijven de inloggegevens hetzelfde.