Last van schouders voor Yara van Kerkhof: beroepszaak over bloedwaarden van tafel

ZOETERMEER - Yara van Kerkhof kan zorgenvrij aan het nieuwe shorttrackseizoen beginnen. Het mondiale antidopingbureau WADA heeft de beroepszaak tegen haar bij sporttribunaal CAS ingetrokken. Daardoor hoeft de Zoetermeerse winnares van zilver op de 500 meter eerder dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea niet meer te vrezen voor eventuele sancties.

De internationale schaatsbond ISU vond in 2015 en 2016 twee afwijkende bloedwaarden in het biomedisch paspoort van Van Kerkhof. Op basis daarvan werd een tuchtzaak tegen haar gestart. Maar omdat een duidelijke medische verklaring aanwezig was, volgde voor Van Kerkhof vrijspraak door de disciplinaire commissie van de ISU. Het WADA wilde echter dat het CAS alsnog de zaak zou bekijken, maar is daarop nu teruggekomen.

WADA is tot de conclusie gekomen dat een combinatie van factoren voor de afwijkende waarden in haar biomedisch paspoort zorgt. Van Kerkhof heeft door een aangeboren hartafwijking ook een afwijking in de doorbloeding van haar longen. Die zou zich vooral bij verblijf op hoogte en ook bij lange vliegreizen manifesteren.



'Waarheid heeft overwonnen'

Van Kerkhof was vanaf het begin van de zaak, die vanaf vorig jaar juni speelde, ervan overtuigd dat elke verdachtmaking 'volstrekt onterecht en ongegrond' was. 'Ik sta voor een schone sport. Daarom ben ik superblij dat de waarheid na 1,5 jaar vechten eindelijk heeft overwonnen en dat mijn onschuld bewezen is', liet ze weten.

'Dit gevoel is onbeschrijflijk mooi. Ik hoop dat ik snel herstel van de mentale en financiële klappen en dat ik vanaf nu eindelijk zonder stress en zorgen kan gaan genieten van de mooiste sport op aarde.'



Op naar Calgary en Salk Lake City

Van Kerkhof, die bij Pyeongchang 2018 tevens olympisch brons veroverde op de aflossing, begint in november met de Nederlandse selectie in Calgary aan het wereldbekerseizoen (2-4 november). Daarna reist de ploeg van bondscoach Jeroen Otter door naar Salt Lake City voor het tweede toernooi (9-11 november).

