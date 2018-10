Deel dit artikel:













Hoera! Een dochtertje voor Naomi van As en Sven Kramer Foto: Instagram (naomivanasofficial)

DEN HAAG - Sven Kramer en de Haagse oud-hockeyster Naomi van As zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje. De schaatsheld uit Friesland maakte het nieuws over de bevalling zelf officieel bekend op Twitter. Het meisje heet Kae Robin Kramer en is afgelopen zondag ter wereld gekomen.