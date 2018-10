Deel dit artikel:













West Wekker: Familie slachtoffer schietpartij in shishalounge voor de rechter Shishalounge VLVT | Foto: Omroep West

REGIO - Goedemorgen! Familieleden van het slachtoffer van de fatale schietpartij in shishalounge VLVT staan vandaag voor de rechter. Zij worden ervan verdacht dat ze wraak wilden nemen op de dader. En verder vandaag: mee met de boswachter, want wat brengt de natuur ons nu het herfstweer ook is gearriveerd?

Wat kun je vandaag verwachten:

Twee mannen die verdacht worden van het plannen van mogelijke wraakacties na de fatale schietpartij in shishalounge VLVT in Den Haag, staan vandaag voor de rechter. De familie van het slachtoffer wilde de vermoedelijke schutter vermoorden, denkt het OM.

We gaan langs bij de laatste voorronde van de 27e editie van het ouderensongfestival in Delft. Ooit begon het festival in een Amsterdams verzorgingshuis, maar ondertussen is het uitgegroeid tot een landelijk festival met maar liefst tien voorrondes; in Delft, Akkrum, Swalmen, Zaandam, Purmerend, Groningen en Amsterdam.

We lopen vandaag mee met boswachter John Pietersen bij de Nieuwkoopse Plassen. De herfst is begonnen, wat brengt de natuur ons allemaal? Waar zitten de trekvogels, het riet dat blad verliest en zien we sporen van otters?

Het weer: Een bewolkte dag met hier en daar wat motregen. De wind neemt af en het wordt zo'n 14 graden.



Beeld: Meteogroup



Pak je vandaag de auto? Kijk dan hier of er files zijn. En dit moet je ook nog weten:

Identitair verzet spant een kort geding aan tegen de gemeente Den Haag omdat de groepering van de gemeente geen toestemming krijgt om zaterdag 28 oktober naar de As-Soennah moskee te lopen. Den Haag geeft Identitair Verzet alleen toestemming voor het houden van een betoging in de Koekamp in het centrum van de Hofstad.

Hoe milieubewust zijn wij eigenlijk? Zijn mensen die zeggen dat ze zich zorgen maken over het milieu ook zuinig met energie? Het CBS komt vandaag met opvattingen over dit onderwerp.