Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











24 uur trampolinespringen voor het goede doel: 'Ik voel mijn kuiten nu al' 24 uur trampoline springen

LEIDERDORP - Vier studenten van de opleiding Commerciële Economie in Leiden zijn bezig met een bijzonder pittige marathon: 24 uur lang trampolinespringen. En dat doen ze niet zomaar, maar om geld op te halen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. 'Ik voel mijn kuiten nu al', zegt Kasper Berkhout lachend terwijl hij over zijn kuiten wrijft. 'En dat terwijl we nog meer dan zeventien uur te gaan hebben.'

Het idee om 24 uur trampoline te gaan springen is een aantal weken geleden ontstaan. Voor zijn studie Commerciële Economie aan de Hogeschool Leiden kreeg Kasper met zijn medestudenten de opdracht om een goede doelenactie te verzinnen. De moeder van een van de studenten is eigenaar van het trampolinepark, dus kwamen ze op het idee om 24 uur lang trampoline te springen. De studenten kozen ervoor om te springen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Er werd een donatiepagina gemaakt, waarop mensen online kunnen doneren. De donaties stoomden binnen. 'Ja', vertelt Kasper, 'we hebben inmiddels al tweeduizend euro binnen, maar dat moet minstens twee keer zoveel worden.'

Livestream op Facebook En dus kan er woensdagavond trampoline gesprongen worden bij Sportcentrum TRIXS in Leiderdorp. Iedereen die de actie steunt betaalt tien euro. De studenten hebben veel reclame gemaakt: ze zijn langs geweest op basisscholen, hebben posters opgehangen op verschillende plekken en ze hebben geflyerd. De vier studenten wisselen elkaar woensdag- op donderdagnacht af. Om de beurt springen ze een uur en daarna hebben ze drie uur rust. Dan kunnen ze slapen. Ze hebben slaapzakken mee en de vloer in het trampolinepark is zacht. Door middel van een livestream op Facebook kunnen ze bewijzen dat ze 24 uur lang blijven springen. Donderdag om 12.00 uur zijn ze uitgesprongen. LEES OOK: Tim (9) uit Gouda krijgt nieuwe trampoline na storm