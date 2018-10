Deel dit artikel:













Tim Akkerman komt langs bij Radio West Tim Akkerman op Bevrijdingsfestival Den Haag (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Zanger Tim Akkerman is donderdagochtend te gast bij Muijs in de Morgen. Tussen acht en negen uur vertelt hij over de crowd-funding voor zijn nieuwe album en over wat hij heeft met stoptober, de actie om te stoppen met roken in oktober.

Akkerman toert nog altijd met zijn tribute to the boss concert, de show met muziek van Bruce Springsteen, maar ondertussen wil hij ook zelf een nieuwe plaat maken. Daarvoor had hij geld nodig, en dat bedrag heeft hij inmiddels bij elkaar. Om daarover, en over nog veel meer, te praten, is hij op bezoek bij Bas Muijs. En hopelijk heeft hij zijn gitaar bij zich...