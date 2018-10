Hoe kan Kiki Bertens de halve finale van de WTA-finals bereiken?

DEN HAAG - De Wateringse tennisster Kiki Bertens verloor woensdagavond in drie sets (7-6, 2-6, 6-3) van de Amerikaanse Sloan Stephens tijdens de WTA Finals. Alle vier de dames in de poule hebben nog kans om door te gaan naar de halve finale of om uitgeschakeld te worden. De Nederlandse tennisster is nuchter daarover: 'Eerst mijn eigen wedstrijd winnen.'

Na haar verloren wedstrijd was Bertens alles behalve blij. 'Dit doet pijn', zei ze na afloop. 'Ik had graag willen winnen. Dan zag mijn laatste poulewedstrijd er een stuk beter uit. Ik heb alles gegeven wat ik kon. Dit was fysiek zo zwaar. Maar Stephens wat beter.'

Bertens speelt vrijdag tegen de Japanse Naomi Osaka die nog geen wedstrijd heeft gewonnen. Na haar partij spelen de Duitse Angelique Kerber en Sloane Stephens tegen elkaar. De Nederlandse heeft alles nog in eigen hand. 'Het hoofddoel zaterdag is winnen', zegt de Wateringse. 'Het maakt niet uit of dat in twee of drie sets is. Is het genoeg, dan heb ik nog een mooie halve finale voor de boeg.'

Stand in de rode poule na 2/3 wedstrijden



Sloane Stephens - 2 wedstrijden gewonnen - 4-2 sets - 32-27 games Angelique Kerber - 1 wedstrijd gewonnen - 3-3 sets - 30-28 games Kiki Bertens - 1 wedstrijd gewonnen - 3-3 sets - 28-28 games Naomi Osaka - 1 wedstrijd gewonnen -2-4 sets - 27-34 games

Bij een gelijk aantal gewonnen wedstrijden wordt de stand als volgt bepaald:



Onderling resultaat. Dit is in het voordeel van Bertens. Als Bertens haar wedstrijd wint is ze zeker van de halve finale. Mocht Kerber ook winnen dan geldt het onderlinge resultaat. Bertens won de eerste partij van Kerber (1-6, 6-3, 6-4) Mochten Kerber en Bertens allebei verliezen dan hebben drie speelster één wedstrijd gewonnen. Dan geldt het percentage gewonnen sets. Als hierdoor nog geen winnaar komt, dan geldt het percentage gewonnen games.

Als Bertens en Kerber hun wedstrijd vrijdag allebei met 2-0 winnen is Bertens zelfs groepswinnaar.

