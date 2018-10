Deel dit artikel:













Huiskamerconcert van Tim Akkerman voor stoptober en jij kan er bij zijn! Tim Akkerman en Bas Muijs | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Muzikant Tim Akkerman maakte donderdagochtend in het radioprogramma Muijs in de Morgen bekend dat hij volgende week woensdag een huiskamerconcert geeft tijdens het Stoptober-ontbijt van Omroep West. Akkerman had meteen een primeur: 'Ik speel dan ook een nieuwe single.'

Presentor Bas Muijs wil de mensen die zijn gestopt een beloning geven. 'En jij bent het cadeautje', zei hij tegen Akkerman. 'Dan geef je tijdens het Stoptoper-ontbijt op 31 oktober een soort huiskamerconcert.' Muijs legde vervolgens de actievoorwaarden uit. 'Er kunnen maar een beperkt aantal mensen komen. Maar... als je geen roker bent kun je je ook aanmelden. Dus wil je volgende week woensdag bij het Stoptober-ontbijt zijn met Tim, mail dan naar stoptober@omroepwest.nl LEES OOK: Tim Akkerman komt langs bij Radio West