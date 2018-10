Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dode gevonden in water Den Haag Lichaam gevonden langs de Dedemsvaartweg | Foto: Regio15

DEN HAAG - In het water langs de Dedemsvaartweg in Den Haag is donderdagochtend een overleden persoon gevonden, dat meldt de politie.

Het lichaam werd rond half negen ontdekt. De politie doet onderzoek ter hoogte van de Dedemsvaartweg en de Zilverstraat. Het is nog niet bekend of het om een man of een vrouw gaat, noch hoe de persoon om het leven gekomen is.