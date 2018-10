Haal die warme trui maar uit de mottenballen: guur herfstweer op komst

DEN HAAG - Na een zomer waar geen eind aan leek te komen, krijgen we aankomend weekend -wanneer de wintertijd ingaat- eindelijk te maken met kouder weer. Door een noordelijke wind, die zondag vanuit noordoostelijke richting komt, stroomt koudere lucht naar Nederland toe. Zaterdag ligt de temperatuur nog rond de 10 of 11 graden, maar zondag wordt het met een graad of 8 echt warmetruienweer.

De laatste keer dat het overdag zo koud bleef, was op 1 april. Toen werd het niet warmer dan 7 graden. In de nacht en ochtend komt de temperatuur dichtbij het vriespunt. Behalve dat het kouder wordt, krijgen we ook met buien te maken, zaterdag mogelijk met onweer. Op zondag wordt het waarschijnlijk droger en komt er ook weer zon.

Boven Scandinavië komt dit weekend een hogedrukgebied te liggen waardoor de wind de noordoosthoek opzoekt. Ook op maandag blijft het daardoor koud met een maximale temperatuur van slechts 7 graden. Na maandag wordt de wind zuidelijk en zal het langzaamaan weer zachter worden, maar het blijft nogal wisselvallig.



Wintertijd

Aankomend weekend gaat ook de wintertijd in. In de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 oktober gaat om 03.00 uur de klok één uur achteruit, wat één uur extra slaap betekent. Aan het verzetten van de klok zou binnenkort een einde kunnen komen. De Europese Commissie wil voortaan één tijd gaan hanteren. Aan de lidstaten van de EU is gevraagd om voor april 2019 een keuze te maken tussen een permanente zomer- of wintertijd.

Lees hier de actuele weersvoorspelling