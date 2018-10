Rechter beslist over demonstratie bij As-Soennah moskee: vier vragen en antwoorden

DEN HAAG - De Haagse voorzieningenrechter beslist vrijdag om 10.00 uur of protestgroep Identitair Verzet zondag bij de As-Soennah moskee in Den Haag mag demonstreren. De gemeente vreest voor confrontaties met tegendemonstranten en verplaatste het protest daarom naar de Koekamp. Daarop stapte Identitair Verzet naar de rechter. Vier vragen en de antwoorden over deze zaak.

Wat voor groep is Identitair Verzet?

Identitair Verzet werd in 2012 opgericht en is een extreemrechtse actiegroep met afdelingen door heel Nederland. In onze regio in Den Haag, Gouda, Leiden en de Bollenstreek. De beweging wil de Nederlandse cultuur en tradities beschermen, schrijven ze op hun website.

Ze noemt de multiculturele samenleving 'een mislukt project' en ziet de islam en immigratie als een bedreiging voor de 'Nederlandse identiteit'. Identitair Verzet voert actie door flyers uit te delen, te demonstreren en met bezettingen. Zoals in 2016 in Gouda waar de PWA-kazerne plaats zou maken voor een megamoskee. De AIVD schat dat er enkele tientallen mensen actief zijn bij de beweging.



Waarom willen ze demonstreren zondag?

De groep wil komende zondag demonstreren bij de As-Soennah moskee aan de Fruitweg in Den Haag. Identitair Verzet ziet de As Soennah als 'een van de belangrijkste salafistische centra in Nederland' en wil dat de moskee daarom gesloten wordt, 'omdat salafisten zich afkeren van de samenleving', volgens de beweging.



Waarom wil de burgemeester niet dat de groep voor de moskee protesteert?

Het recht om te demonstreren staat in de grondwet. In Den Haag wordt zo'n 1500 keer per jaar gedemonstreerd. Je hoeft er geen vergunning voor aan te vragen, maar een demonstratie moet wel aangemeld worden bij de gemeente. Die mag een protest alleen verbieden als er zwaarwegende belangen zijn. Bijvoorbeeld als de openbare orde in gevaar komt. In dit geval denkt burgemeester Pauline Krikke dat er een grote kans op confrontaties tussen verschillende groepen demonstranten, ondanks een 'massale' inzet van politie. Inmiddels zijn er vijf tegendemonstraties aangekondigd voor zondag. Daarom heeft de burgemeester besloten de actie van Identitair Verzet te verplaatsen naar de Koekamp bij het Centraal Station. De andere demonstraties zijn op Plein 1813, Hofplaats en Lange Vijverberg. Ook is er een tegendemonstratie bij de As-Soennah moskee.



Wat wil Identitair Verzet van de rechter?

De groep stapte naar de rechter omdat zij voor de deur van de As-Soennah willen demonstreren. Ze willen daar een toespraak houden. De beweging is van mening dat de gemeente nu gezwicht is voor de dreiging van acties van tegenstanders en noemt het 'sabotage'. Identitair Verzet heeft al aangegeven dat ze de demonstratie mogelijk afblazen als ze alleen op de Koekamp actie mogen voeren.