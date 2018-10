Deel dit artikel:













Vogelkerkhof in Huijgenspark: negentig dode spreeuwen gevonden Twee dode spreeuwen in het Huijgenspark | Foto:Omroep West

DEN HAAG - Voor de derde keer zijn er dode spreeuwen gevonden in het Huijgenspark in Den Haag. Meer dan negentig dode vogels lagen over het park in de Stationsbuurt verspreid.

De gemeente heeft een uitlaatverbod voor honden afgekondigd in het gebied omdat de oorzaak van de sterfte onduidelijk is. Er wordt rekening gehouden met vergiftiging





Afgelopen vrijdag werden er dertig vogels gevonden en woensdag lagen er weer tientallen karkassen op de grond. Ze zijn vermoedelijk allemaal uit een boom gevallen. Buurtbewoonster Isabel Tirado laat haar hond vaak uit in het park en de dode vogels vielen haar meteen op. 'Elk jaar verzamelen duizenden vogels hier voordat ze doortrekken naar een warmer oord'', zegt ze. 'Dat duurt zo'n drie á vier weken. Toen heb ik nooit een dode vogel gezien. Vrijdagochtend zag ik er eentje en toen nog eentje. Uiteindelijk bleken het er volgens de dierenambulance 31 te zijn. Dinsdag lagen er weer 31. Dat is wel mysterieus.' 'Donderdagochtend ging ik mijn hond uitlaten en toen zag ik weer dode vogels liggen', vervolgt Tirado die ook actief is voor de Partij voor de Dieren. 'Andere vogels hebben er geen last van. Een arts heeft er vijf onderzocht, en vier hadden er inwendige bloedingen. Niets aan de buitenkant. Dat zou vergiftiging uitwijzen. Dat kan door een giftig besje, maar ook door de mens.'

