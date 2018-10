Deel dit artikel:













Vogelkerkhof in Huijgenspark: weer dode spreeuwen gevonden Twee dode spreeuwen in het Huijgenspark | Foto:Omroep West

DEN HAAG - Voor de derde keer zijn er dode spreeuwen gevonden in het Huijgenspark in Den Haag. Meer dan tien dode vogels lagen over het park in de Stationsbuurt verspreid.

De gemeente heeft een uitlaatverbod voor honden afgekondigd in het gebied omdat de oorzaak van de sterfte onduidelijk is. Er wordt rekening gehouden met vergiftiging





Afgelopen vrijdag werden er dertig vogels gevonden en woensdag lagen er weer tientallen karkassen op de grond. Ze zijn vermoedelijk allemaal uit een boom gevallen.

