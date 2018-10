Deel dit artikel:













15-jarige getaserd bij straatroof; vier tieners opgepakt De politie kreeg woensdagmiddag de melding van een mishandeling van een jongen op het Piramideplein | Foto: ANP

DEN HAAG - Een 15-jarige jongen uit Den Haag is in Rijswijk getaserd en beroofd door een groep jongeren. Dat meldt de politie. Even na de mishandeling woensdagmiddag werden vier jongens aangehouden op de Generaal Spoorlaan. Het gaat om twee jongens van 15 en één van 18 uit Den Haag en een 15-jarige jongen uit Rijnsburg.

De politie kreeg woensdagmiddag rond 16.40 uur de melding van een mishandeling van een jongen op het Piramideplein, vlakbij station Rijswijk. Toen de agenten daar aankwamen, vertelde de 15-jarige jongen uit Den Haag dat hij door een groep jongens was mishandeld en beroofd van zijn telefoon. Het slachtoffer kon een duidelijk signalement geven van de straatrovers. Even na de mishandeling werden de jongens aangehouden op de Generaal Spoorlaan. Ze zitten alle vier nog vast. De politie is nog op zoek naar getuigen.