Verdachte wraakplannen na moord in shishalounge ontkent: 'Ik ben geen moordenaar, mevrouw' Onderzoek bij shishalounge. | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Jacqueson W. (31) ontkent dat hij de bedenker is van een moordplan als wraak voor de dood van Azid Sahin. De 17-jarige Hagenaar werd in de nacht van 7 op 8 april neergeschoten in shishalounge VLVT op de hoek van de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Hij overleed twee dagen daarna in het ziekenhuis. Voor de moord zit de 20-jarige Rotterdammer Mustaf S. vast.



Het Openbaar Ministerie verdenkt W. er van dat hij een groepje aanstuurde dat Het Openbaar Ministerie verdenkt W. er van dat hij een groepje aanstuurde dat plannen had om S. en zijn vrienden en familie van iets aan te doen . Zo zou hij bemiddeld hebben bij de aankoop van wapens. Na de moord op Sahin werd daarover in telefoongesprekken in versluierde taal gesproken, volgens het OM. In de zaak worden nog drie verdachten vervolgd. Over een onbekend aantal verdachten moet het OM nog een beslissing nemen over vervolging. De advocaat van W. vroeg op de zitting of W. zijn proces in vrijheid mocht afwachten. De rechter wees dat verzoek af. W. blijft vastzitten. LEES OOK: Gemeente Den Haag sluit omstreden shishalounge VLVT voor onbepaalde tijd