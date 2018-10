Demonstratie Identitair Verzet roept veel tegendemonstraties op

DEN HAAG - Wordt Den Haag zondag overspoeld door demonstranten en demonstraties? Inmiddels hebben drie andere groepen een vergunning aangevraagd voor een demonstratie 'tegen de demonstratie van Identitair Verzet.' Dat bleek donderdag bij de voorzieningenrechter. De gemeente Den Haag is bang voor grote wanordelijkheden in de stad, als zondag de demonstratie van de extreemrechtse groep tegen de As-Soennah moskee aan de Fruitweg doorgaat.

Volgens de advocaat van de gemeente wordt de situatie 'steeds nijpender'. Er zouden niet alleen oproepen in de Schilderswijk zijn om de demonstratie van extreemrechts te verstoren, ook drie andere groepen hebben een vergunning aangevraagd voor een tegendemonstratie: Platform tegen Racisme op Plein 1813, een groep op de Lange Vijverberg en eentje op de Hofplaats.

Eerder stelde de Haagse burgemeester Krikke dat een demonstratie bij de moskee op de Fruitweg te veel onrust veroorzaakt. Ook een alternatieve locatie, op iets meer afstand van As-Soennah, zou volgens de burgemeester 'onverantwoord' zijn, omdat op sociale media door verschillende groepen werd opgeroepen tot verzet tegen de demonstratie. Krikke verplaatste de actie daarom naar de Koekamp bij het Centraal Station.



'De gemeente is gezwicht'

Volgens de advocaat van Identitair Verzet is de gemeente gezwicht voor acties van tegenstanders, zoals mensen die flyers in de Schilderswijk verspreiden: 'Dit is sabotage, het dreigen met wangedrag wordt beloond', zei hij donderdag bij de rechter.

Hij haalde een rapport aan van de Nationale Ombudsman waarin het recht op demonstraties wordt verdedigd. Daarin staat dat 'de belangen van omwonenden niet mogen leiden tot inperkingen'. Volgens de advocaat heeft Den Haag daarom de plicht om de manifestatie mogelijk te maken, ook als daarvoor meer politie-inzet nodig is.



Demonstraties 2014 in de Schilderswijk

De advocaat van de gemeente bestreed dat. 'We vrezen voor een confrontatie tussen verschillende partijen. Het gaat niet om enige overlast, maar om direct gevaar', stelde de advocaat van de gemeente. Hij verwees naar demonstraties in 2014 in de Schilderswijk. Het Malieveld zou de enige plek zijn waar de politie nog wat overzicht kan houden op de situatie en kan optreden als het uit de hand loopt.

Maar daar willen de actievoerders van Identitair Verzet niet demonstreren. 'We gaan niet op een nat veldje staan', zei een bestuurslid. De verzetsgroep wil alleen protesteren voor de moskee aan de Fruitweg. Als de rechter dat niet toestaat, wordt de demonstratie mogelijk afgeblazen. De rechter doet vrijdag uitspraak.

