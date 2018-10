Zeilduo Zegers en Van Veen uit elkaar

DEN HAAG - De Haagse Afrodite Zegers en Naaldwijkse Anneloes van Veen hebben besloten om niet meer door te gaan als zeilduo. Op de Olympische Spelen van 2016 eindigden ze als vierde in de 470-klasse.

Met de Olympische Spelen van Tokio 2020 in het vooruitzicht, ziet het duo geen heil in een verdere samenwerking. 'We hebben sinds de start van onze samenwerking in 2012 hoogte- en dieptepunten gekend. Met als absoluut sportief hoogtepunt onze Europese titel in 2017. We hadden dit jaar gehoopt als team de benodigde stappen te zetten om verder te groeien. Dat is helaas niet gelukt en we hebben het moeilijke besluit genomen dat we allebei onze eigen weg zullen gaan", melden de zeilsters gezamenlijk in een verklaring.

LEES OOK: Hoe kan Kiki Bertens de halve finale van de WTA-finals bereiken?