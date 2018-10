Deel dit artikel:













Wint Goudse kinderburgemeester Yassine publieksprijs Cinekid? Yassine Mellah | Foto: KRO/NCRV - Hollandse Helden

GOUDA - De documentaire over de Gouds kinderburgermeester Yassine Mellah is genomineerd voor de publieksprijs van het Cinekid-festival. Komende vrijdagavond wordt bekendgemaakt of de documentaire heeft gewonnen.

De documentaire gaat over Yassine die kinderburgemeester is in Gouda. Hij heeft een plan bedacht om kinderen van verschillende etnische achtergronden met elkaar kennis te laten maken, zodat ze elkaar beter leren begrijpen. Hij krijgt veel belangstelling, maar heeft ook haast: binnenkort moet hij plaatsmaken voor een nieuwe kinderburgemeester. Lukt het Yassine om voor die tijd zijn plan uit te voeren? Voor documentairemaakster Susan Koenen kwam de nominatie een beetje als een verrassing. 'Ik wist dat de film met heel veel andere films werd getoond op scholen', zegt ze. 'Kinderen mochten daarna stemmen op de films. Het kwam wel als een verrassing dat de film ondanks zoveel concurrentie als één van de drie kanshebbers werd uitgekozen.' Samen met de 'De Regels van Floor' en 'Polska Warrior' is 'Kinderburgermeester' genomineerd voor Nationale Publieksprijs Bovenbouw. Al bij de première een jaar geleden kon Koenen op veel waardering rekenen. 'Toen waren ze al onder de indruk van Yassine', weet ze nog. 'Mensen vonde het een leuke vertoning. Tijdens de film hoorde je ook voldoende ohh's en ahh's omdat mensen meeleefden.'

Finland, India en Chicago Maar niet alleen in Nederland werd het project van Koenen op waarde geschat. Sinds twee maanden krijgt de documentairemaakster aanvragen van filmfestivals over de hele wereld. 'Van allerlei festivals waar ik nog nooit van gehoord', lacht ze. 'Onder andere uit India, Finland en een heel groot festival in Chicago.' De grote vraag is of ze een eventuele overwinningsspeech al klaar heeft voor vrijdagavond. 'Ik hoop eigenlijk dat Yassine gaat speechen', zegt ze eerlijk. 'Die kan dat veel beter.'





