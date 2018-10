Kunstproject Let's Dance brengt ode aan de zee

DEN HAAG - Wie onlangs op Scheveningen is geweest, heeft ze misschien al gezien: 75 grote bollen die verspreid liggen in de zee en op het strand voor het project Let’s Dance. De bollen brengen volgens kunstenaar Bruno Doedens een ode aan de altijd bewegende zee, meldt mediapartner Den Haag FM.

Van vrijdag 19 oktober tot en met zondag 28 oktober liggen de bollen bij eb op het zand, bij vloed in de zee. 'Wij zijn natuur, al lijken we dat te zijn vergeten, bewust of onbewust', verklaart Bruno Doedens het kunstwerk. 'Zoals de natuur afhankelijk is van de grillen van de mens, is de mens afhankelijk van de grillen van de natuur. Het tijdelijke landschap van tientallen bollen symboliseert die onderlinge, kwetsbare afhankelijkheid. It takes two to tango.'

Het project Let’s Dance is onderdeel van Feest aan Zee, de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen. Het is niet de eerste keer dat kunstenaar Doedens werk op Scheveningen toont. Eerder maakte hij het zandkunstwerk Ringen aan Zee, dat dit najaar opnieuw te zien is op het Scheveningse strand.