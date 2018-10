Man beroofd van auto, drie verdachten op de vlucht

DEN HAAG - Op de Z.H.B.-Hoven in de Haagse wijk Kortenbos is donderdagmiddag een man beroofd van zijn auto. Het slachtoffer werd rond 13.20 uur door drie mannen bedreigd en moest zijn voertuig afstaan.

Een halfuur later werd de auto drie kilometer verderop op de Doctor Lelykade in de haven van Scheveningen teruggevonden. De drie mannen zijn nog op de vlucht, aldus de politie. Of het slachtoffer gewond is geraakt, kan de politie nog niet zeggen.

