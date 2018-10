Explosie in Alphen: bedrijfsauto zwaar beschadigd

Brokstukken door een explosie aan de Flevolandstraat in Alphen | Foto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een explosie aan de Flevolandstraat in Alphen aan den Rijn is woensdagavond een bedrijfswagen flink beschadigd geraakt. Dat meldt de politie donderdag. Het voertuig kwam rond 22.50 uur tot ontploffing.

De bedrijfswagen is inmiddels in beslag genomen. Door de knal heeft ook nog een andere auto schade opgelopen. De politie onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen.

