Dure auto's in beslag genomen bij aanhouding voor faillissementsfraude

Eén van de auto's die in beslag zijn genomen aan de Steentijdsingel in Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag na huiszoekingen in Den Haag en Vlaardingen een 44-jarige man aangehouden voor faillissementsfraude. De dienst meldde donderdag dat de man beleggers in een investeringsfonds vermoedelijk voor tientallen miljoenen heeft benadeeld. Vijf dure auto's zijn in beslag genomen aan de Haagse Steentijdsingel.

De verdachte was directielid van het fonds, dat belegde in levensverzekeringen. Zowel het fonds als de verdachte ging in 2008 failliet. De curatoren trokken aan de bel bij de FIOD omdat ze een aanzienlijk deel van de inleg van het fonds niet terug konden vinden. Vermoedelijk heeft de verdachte de inleg in eigen zak gestoken.

Na het faillissement lijkt de verdachte genoeg geld op zak te hebben gehad om er een luxueus bestaan op na te houden, meldt de FIOD. Vermoedelijk maakt hij daarvoor gebruik van verhullende constructies met buitenlandse bedrijven.



Curaçao en Duitsland

De opsporingsdienst doorzocht drie woningen in Den Haag, één in Vlaardingen en gelijktijdig ook een bedrijfspand op Curaçao en een woning in Duitsland. Daarbij heeft de FIOD vijf auto's geconfisqueerd, waaronder een Mercedes AMG GT C, een Porsche 911 Targa 4 GTS en een Nissan GT-R. Verder is beslag gelegd op bijna 66.000 euro contant geld, exclusieve horloges, bitcoinwallets en administratie.

