Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Songfestival voor ouderen: 'Op deze leeftijd hoef je geen carrière meer' Henriëtte van der Bend (59) zingt een zelfgeschreven lied | Foto: Omroep West

DELFT - Van carnavalsliedjes tot zeemansmuziek en van zomerse hits tot sinterklaas- of kerstklassiekers. Alles komt voorbij op het Ouderen Songfestival, waarvoor donderdag de laatste voorronde is gehouden in het Delftse Rietveld Theater. De 'zangtalenten' van 55-plus halen alles uit de kast voor een felbegeerde finaleplaats.

Je bent nooit te oud om ontdekt te worden, zo bewijst de 74-jarige Marian Ruijgers. Zij heeft altijd al willen zingen. 'Pas op mijn vijftigste dacht ik: ik ga het gewoon doen', vertelt ze. 'Er kwam geen noot uit, maar je kan het leren. Dat wil niet zeggen dat iedereen talent heeft, ik ook niet. Ik zeg altijd dat ik een lied kan vertolken.' Henriëtte van der Bend (59) brengt een zelfgeschreven Engelstalig lied ten gehore. 'Ik vind het best lastig om iets wat je zo na aan het hart ligt voor een groep mensen te zingen, zonder dat de bibbers in je knieën slaan', geeft ze toe. Connie Kratz (71) zingt het liefst carnalvalsliedjes. 'Dat de mensen zo genieten, daar ben ik heel blij mee', zegt ze vol trots.

'Uiteindelijk zingt iederen op zijn of haar manier' De finale van het Ouderen Songfestival is op zaterdag 8 december in het Amsterdamse DeLaMar-theater. Waar de jury op let bij het beoordelen van de kandidaten? 'Muzikaliteit, presentatie, hoezeer mensen met hun pianist samen zingen', somt juryvoorzitter Ben Lansink op. 'Maar uiteindelijk zingt iedereen op zijn of haar manier.' Marian Ruijgers kan het allemaal heel goed relativeren. 'Op mijn leeftijd hoef je ook geen carrière meer...' LEES OOK:

Anne (14) uit Voorschoten wint nationale finale van Junior Songfestival

'Heb je nog een euro, pa?', Barry Badpak gooit charmes in de strijd voor Songfestival