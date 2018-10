Eve (11) en Mark (15) dingen mee naar prestigieuze prijs voor natuurfoto's

REGIO - De 11-jarige Eve de Koning uit Den Haag en de 15-jarige Mark de Wit uit Den Hoorn maken kans om de grootste natuurfotowedstrijd van Nederland te winnen. Ze zijn genomineerd voor de Frans Lanting Photo Award van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Eve dingt mee naar de Kids Award (6-11 jaar) met haar foto van een uilvlinder in Costa Rica. 'Ik vind de vlinder heel mooi', vertelt ze. 'Je ziet de tekening van de vleugels heel goed. Ik was gericht op deze vlinder en zag verder niets.'

Ik ben vroeg opgestaan om te gaan wandelen en te fotograferen in het mooie licht Mark de Wit (15) – genomineerd voor de Young Talent Award

Mark gaat op voor de Young Talent Award (12-18 jaar). Hij legde in het Noord-Hollandse dorp Vogelenzang een hert vast. 'Ik ben vroeg opgestaan om te gaan wandelen en te fotograferen in het mooie licht. En dit hert stond mooi op een duin', zegt hij.



Ook een publieksprijs

Uit meer dan zevenduizend inzendingen zijn dertig natuurfoto's genomineerd in drie leeftijdscategorieën. Naast de prestigieuze Frans Lanting Photo Award is er ook een publieksprijs, waarop kan worden gestemd via www.wwf.nl/stem.

Alle prijzen worden op zondag 9 december uitgereikt in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Voor de niet-volwassenen zijn er verschillende beloningen: de Photo Award, een luchtballonvlucht, publicatie in het WNF-fotoboek, een meet & greet met jurylid Jasper Doest en een verblijf in een bungalowpark.



Kim Feenstra en Humberto Tan

In de jury zitten behalve naamdrager en wereldberoemd natuurfotograaf Lanting onder anderen model, actrice en fotografe Kim Feenstra, presentator en WNF-ambassadeur Humberto Tan en de internationaal gelauwerde natuurfotograaf Jasper Doest. Zij beoordelen de inzendingen zowel op het eindresultaat als op het verhaal achter de foto.

