Bodegraven verdeeld over huisvesting arbeidsmigranten Eén van de beoogde locaties: een oud kantoor aan de Duitslandweg. (Beeld: Omroep West)

BODEGRAVEN - Verdeelde reacties in Bodegraven op het plan om twee grote onderkomens voor arbeidsmigranten neer te zetten. GroenLinks in de gemeenteraad is er blij mee, maar op Facebook zijn veel inwoners er minder over te spreken.

De gemeenteraad stemt volgende maand over een plan om in twee gebouwen bijna 950 arbeidsmigranten te huisvesten. Het gaat onder meer om een locatie aan de Duitslandweg waar nu nog een oud kantoorgebouw staat. GroenLinks-raadslid Merel van Dijk vindt het hard nodig dat er eindelijk zo'n voorziening komt. 'Er is nu veel te veel bewoning per huis, misschien wel dubbele beslaping van bedden of illegale bewoning.' Van Dijk benadrukt dat het de gemeente geen geld hoeft te kosten. 'Het zijn uiteindelijk de commerciële partijen die het beheren, het beheersbaar maken en uit gaan baten.'

Inwoners boos Toch reageren inwoners van Bodegraven verontwaardigd. 'Laat ze eerst maar twee appartementencomplexen gaan bouwen voor al die starters en jongeren die in Bodegraven geen huurhuis meer kunnen krijgen', schrijft ene Hanneke op Facebook. En Nina reageert met 'moet niet gekker worden, wacht al jaren op een huurwoning die ik niet krijg.' Toch is er ook een positief geluid. 'Betere huisvesting (voor arbeidsmigranten betekent) meer woningen voor andere groepen in Bodegraven-Reeuwijk.' De gemeenteraad praat eind november over het plan.