Grote stroomstoring in Kaag en Braassem, Koudekerk en Ter Aar

REGIO - De gemeente Kaag en Braassem heeft sinds donderdagmiddag te kampen met een grote stroomstoring. In delen van de dorpen Leimuiden, Nieuwe Wetering, Rijnsaterwoude, Roelofarendsveen en Woubrugge zitten mensen zonder elektriciteit, zo meldt netbeheerder Liander.

Ook in Koudekerk aan den Rijn (gemeente Alphen aan den Rijn) en Ter Aar (gemeente Nieuwkoop) is er op bepaalde plekken sprake van een kabelstoring. De verwachting is dat het probleem nog zeker tot acht uur 's avonds aanhoudt. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk.

Update: de stroomstoring in Nieuwe Wetering is volgens Liander inmiddels voorbij.

