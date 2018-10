Deel dit artikel:













West Wekker: Halloween staat voor de deur en Bertens weer in actie Halloween | Foto: Richard Mulder

REGIO - Goedemorgen! Halloween staat voor de deur en dus gaan we langs bij de opbouw van een groot levend spookhuis in Ypenburg. Verder zullen we vandaag ook al een blik op de Kerst werpen en kijken we vol spanning naar de derde wedstrijd van Kiki Bertens tijdens de WTA Finals.

Wat kun je vandaag verwachten:

Halloween komt er weer aan en dus wordt er in Ypenburg druk gebouwd aan een groot levend spookhuis. Zaterdagavond zullen zo'n tweeduizend mensen hier de stuipen op het lijf worden gejaagd. Wij nemen een kijkje bij de opbouw.

En als Halloween voorbij is, staat de Kerst natuurlijk alweer snel voor de deur. Voor sommigen kunnen de voorbereidingen niet vroeg genoeg beginnen. Wij gaan namelijk langs bij de Intratuin in Ter Aar, waar een kerstdorp van zo'n vijftig vierkante meter staat. Al vijftien jaar maakt de 75-jarige Greet van der Hoorn samen met haar zoon en kleinzoon het dorp.

De Haagse voorzieningenrechter beslist vrijdag of de protestgroep Identitair Verzet zondag bij de As-Soennah moskee in Den Haag mag demonstreren.

Het weer: Vanuit het noorden passeert een koufront. Er is dan veel bewolking met enige tijd regen. Daarna volgen opklaringen, maar ook buien. Het wordt ongeveer twaalf graden.



Pak je vandaag de auto? Kijk dan hier of er files zijn. En dit moet je ook nog weten:

Studenten uit Delft en Rotterdam nemen deel aan een wereldwijde hackathon genaamd 'Climathon'. Hiermee komen ze samen met meer dan honderd steden over de hele wereld in actie tegen de klimaatverandering. Tijdens deze wereldwijde hackathon gaan studenten, ondernemers, creatieve denkers, technische experts en app-ontwikkelaars binnen 24 uur aan de slag met creatieve oplossingen voor actuele klimaatuitdagingen.

Kiki Bertens speelt vandaag haar derde wedstrijd van de WTA Finals. Woensdag verloor ze haar tweede partij van de Amerikaanse Sloan Stephens. De Wateringse tennister kan nog steeds doorstromen naar de halve finale, maar dan moet ze de wedstrijd vanmiddag wel winnen.