Berucht café De Asplaag in Den Haag heropend: 'Er zouden nog kogelgaten in de muren zitten'

DEN HAAG - Het beruchte café De Asplaag in Den Haag is donderdag heropend. In de horecagelegenheid vonden in de jaren tachtig veel criminele activiteiten plaats. Nu is het omgetoverd tot een hip bruin café.

'De kogelgaten zouden nog ergens in de muren moeten zitten', zegt de kersverse eigenaar Sander Teeuwisse. 'Er kwam tijdens de verbouwing een man binnen die zei dat de mogelijke kogelgaten in de muur van hem afkomstig zijn. Het was meer dan twintig jaar geleden écht een foute kroeg. We vonden ook nog een oude honkbalknuppel.'

Het foute imago van vroeger zorgt nu voor de publiciteit Sander Teeuwisse – eigenaar café De Asplaag

Na een flinke verbouwing heeft Teeuwisse samen met zijn compagnon Marvin Meye de deuren geopend van het vernieuwde café. 'Het foute imago van vroeger zorgt nu voor de publiciteit. Het was echt een bruine kroeg met van die lampen waar je tegenaan kon slaan. Wij hebben het alleen wel in een hip jasje gestoken. Zo hebben we bijvoorbeeld meer soorten bier van de tap en gaan we de bierenkaart om de maand wisselen. Daarnaast hebben we ook een goede wijnkaart, dat trekt mensen aan.'



Haagse Penoze

Bij de opening werd er prosecco en hapjes geserveerd, al duurde het even voordat de opening plaats kon vinden. Het klussen aan de kroeg liep namelijk even anders dan gedacht. In plaats van een paar weken moest er zes maanden geklust worden. De bar is nu splinternieuw en het plafond en de vloer zijn ook vernieuwd.

Vanwege het roemruchte verleden komt het café aan het Koningin Emmaplein ook voor in het boek Haagse Penoze van schrijver Hendrik Jan Korterink. Dit boek beschrijft de handel en wandel in het Haagse criminele milieu van de laatste decennia.

