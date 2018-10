Deel dit artikel:













Minder lichtvervuiling in Nederlandse steden, maar niet in de regio Den Haag Kassen in het Westland lichten roze op door ledverlichting | Foto: Omroep West

DEN HAAG - In veel Nederlandse steden is het ondanks openbare straatverlichting en lichtreclame geleidelijk donkerder aan het worden. Die trend is echter niet het geval in het gebied rond Delft, Den Haag en Zoetermeer, zo blijkt uit onderzoek in de 54 grootste steden.

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Stadskanaal (Groningen), Dronten (Flevoland), Emmen (Drenthe) en Heerenveen (Friesland) zijn de steden met relatief de meeste duisternis. Steden die juist het meeste licht verspreiden zijn Amsterdam en het gebied waarin Delft, Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam liggen. Bij het onderzoek is de afgelopen zes jaar gekeken naar het opgaande licht, vanaf grote hoogte gemeten door de satelliet Suomi NPP. 'Na jarenlang ieder jaar lichter te zijn geworden lijkt Nederland op een keerpunt beland', melden de Natuur- en Milieufederaties donderdag. In Flevoland, Gelderland en Friesland liggen de steden waar de lichtuitstoot het snelst afneemt, in steden in Overijssel, Drenthe en Groningen neemt de lichtuitstoot relatief het meest toe.

'Gedimd en gedoofd waar het kan' Of Nederland de komende jaren donkerder wordt, hangt volgens de federaties in grote mate af van bedrijven. Gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat zorgen al dat er 'gedimd en gedoofd wordt waar het kan. Maar door de lage kosten van led-verlichting zijn sommige bedrijven geneigd de verlichting en reclames de hele nacht aan te laten', aldus een woordvoerder. De federaties zitten achter de Nacht van de Nacht die zaterdag voor de veertiende keer wordt gehouden. Door het hele land vinden dan honderden evenementen plaats in het donker, doven honderden bedrijven en gemeenten de lichten van gebouwen en gaat reclameverlichting uit. Dat is ook onder andere in meerdere panden van de gemeente Den Haag zo.