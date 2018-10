Haagse ontdekking: nieuwe turberculosediagnose met babypoep

DEN HAAG - Het KNCV Tuberculosefonds in Den Haag heeft een methode ontwikkeld om bij jonge kinderen snel en makkelijk een TBC-besmetting vast te stellen. Bij de nieuwe methode wordt ontlasting onderzocht in een klein apparaat dat overal ter wereld kan worden ingezet. Tot nog toe waren de methodes om TBC bij kinderen te onderzoeken niet erg kindvriendelijk.

De makkelijkste manier om de longziekte vast te stellen is door iemand wat slijm te laten ophoesten en dat te onderzoeken. Maar omdat kinderen niet op commando slijm ophoesten wordt bij hen vaak met een slangetje onderzoeksmateriaal uit de maag of neusholte gehaald. Omdat deze methode niet prettig is voor kinderen en hun ouders zijn artsen terughoudend in de toepassing ervan.

Onderzoek van ontlasting kan ook sinds een paar jaar, maar alleen in gevanceerde laboratoria. 'Lokale labs in ontwikkelingslanden, waar tuberculose veel voorkomt, hebben deze mogelijkheden niet,' vertelt laboratoriumspecialiste Petra de Haas van KNCV Tuberculosefonds. De Haas heeft nu een methode gevonden waarmee de poep van kinderen onderzocht kan worden in dezelfde apparaten die al werden gebruikt voor het slijmonderzoek, en die wel overal in kleine laboratoria staan.



Veelbelovend

De eerste tests zijn gedaan in Ethiopië en Indonesië. Met succes, vertelt De Haas: 'Dit is veelbelovend. We gaan de test verder uitzetten in Indonesië en Ethiopië, om de methode te verfijnen en meer praktijkervaring op te doen. Het doel is om daarmee genoeg data te verzamelen om de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie te veranderen, zodat elk land deze methode kan gaan gebruiken.' Om de experimenten te bekostigen werd geld ingezameld met hardlopen.

Het KNCV Tuberculosefonds noemt de test 'een enorme doorbraak in de internationale TBC-bestrijding'. De ziekte eist dagelijks zo'n 4000 levens, onder wie 650 kinderen, totaal 233.000 kinderen per jaar. 'Het is het recht van elk kind om gediagnosticeerd en op tijd behandeld te worden', voegt Kitty van Weezenbeek, directeur van KNCV Tuberculosefonds toe, 'ons streven is dat in 2020 elk kind, waar ook ter wereld, toegang heeft tot onze poeptest.'