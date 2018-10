Deel dit artikel:













Steekpartij Moordrecht blijkt valse melding Archief | Foto: ANP

MOORDRECHT - Er is geen sprake geweest van een steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag in Moordrecht. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het ging om een valse melding.

Eerder werd gemeld dat er een steekincident zou zijn geweest in de Prinses Marijkestraat in Moordrecht. Ook zou er een traumahelikopter zijn ingezet. Maar dat blijkt niet het geval.