Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Steekpartij in Moordrecht Archief | Foto: ANP

MOORDRECHT - In elk geval één persoon is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een steekpartij in Moordrecht. Een traumahelikopter is ingezet om medische hulp te verlenen.

Het incident vond rond 3.15 uur plaats op de Prinses Marijkestraat. Over de toedracht is nog niets bekend.