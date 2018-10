'Hoe mooi zou het zijn!'; Raadslid Groep de Mos wil samenwerking met Week van Respect

DEN HAAG - Den Haag moet zich meer inzetten op het gebied van antisemitisme, LGHBTI-discriminatie en intolerantie, vindt raadslid Damiën Zeller van Hart voor Den Haag / Groep de Mos. Zeller pleit daarom dat de gemeente Den Haag partner wordt voor de Week van Respect, die volgende week begint. 'Als de gemeente officieël partner is, dan kan dat stadsbreed worden uitgerold.'

Van 5 tot 11 november is de landelijke Week van Respect, waarvan de aftrap plaatsvindt in het Vredespaleis. Tijdens deze projectweek worden op verschillende scholen gastlessen gegeven het gebied van antisemitisme, homorechten en radicalisering. Ook in Den Haag gaan ervaringsdeskundigen de klassen rond om hun verhaal te vertellen en over te brengen. Maar dat moet breder, aldus raadslid Zeller.

'Als de gemeente officieël partner is, dan kan dit stadsbreed worden uitgerold', vertelt het raadslid voor Hart voor Den Haag / Groep de Mos bij Muijs in de Morgen. Hij wil dat alle scholen in Den Haag mee gaan doen met deze projectweek, wat makkelijker te bereiken is als Den Haag zich meldt als partner van de Week van Respect.



Kortdag

Volgens het raadslid zijn de gastlessen al een groot succes op de scholen die nu meedoen. 'Verhalen van ervaringsdeskundigen komen echt binnen bij die leerlingen', aldus Zeller. 'Het is een erg laagdrempelige manier voor de gemeente om voor de klas te komen.' Ook de aftrap in het Vredespaleis ziet Zeller als een aanleiding om samen te gaan werken. 'Hoe mooi zou het zijn als Den Haag hier aan meewerkt?'

Het raadslid heeft raadsvragen gesteld over een mogelijk partnerschap met de organisatie van het project. Alleen, is Damiën Zeller niet wat laat het deze vragen, nu de Week van Respect over tien dagen aftrapt? Nee, claimt het raadslid. 'De vragen kunnen in ieder geval nog beantwoord worden voor de Week van Respect begint.' En anders mag het gewenste partnerschap van Zeller ook een jaartje verschoven worden. 'Dan zijn we het in 2019.'