Einde van een tijdperk: laatste PostNL-postkantoor sluit zijn deuren Op 14 november sluit het postkantoor aan het Kerkplein. | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het postkantoor aan het Kerkplein in Den Haag begint al aardig leeg te raken. De voorraden worden niet of nauwelijks bijgevuld en de dienstverlening wordt afgebouwd. Op 14 november sluit het laatste zelfstandige postkantoor van PostNL in Nederland voorgoed de deuren.

'Was ik de allereerste klant vandaag?', vraagt een bezoeker zich af. 'Ik had nog niet gehoord dat het kantoor ging sluiten. Dat is wel jammer, want ik breng hier af en toe mijn postpakketjes weg, voordat ik naar mijn werk ga. Dat kan hier makkelijk, want dit kantoor gaat lekker vroeg open.'



Nog twee weken en dan sluit het filiaal aan het Kerkplein. De sluiting past bij de trend van de laatste jaren: steeds meer postkantoren worden als servicepunt bij andere winkelketens ondergebracht. 'We hadden nog veel klanten die bij ons komen voor hun brieven, postzegels en die ons hun vertrouwen gaven', vertelt een medewerker. 'Het naderende einde, dat is zeker jammer en dat vinden wij ook.'



