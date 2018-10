Studio Kordaat uit Leiden vraagt Lidl naam Kordaat bier te schrappen

LEIDEN - Het Leidse ontwerp- en communicatiebureau Studio Kordaat is niet blij met het nieuwe bier van Lidl. Sinds de supermarktketen zijn nieuwe Kordaat bier - 'voor alle kordate mannen' - introduceerde, wordt Studio Kordaat overspoeld met e-mails van mensen die de campagne vrouwonvriendelijk vinden en denken dat het Leidse bedrijf erachter zit. Daarnaast heeft het ontwerpbureau zelf ook bier met dezelfde naam. Lidl is zich van geen kwaad bewust.

Juristen van Studio Kordaat hebben Lidl verzocht het merk te schrappen. Volgens Sieger Suurbier van Wessel Juristen zou een snelle zoektocht op Google al uitsluitsel geboden kunnen hebben over of de merknaam al in gebruik was. Dan zou blijken dat Studio Kordaat de naam Kordaat al geregistreerd had, zij het niet als bier. Dat Lidl het merk toch heeft gedeponeerd, telt volgens de jurist als een 'depot te kwader trouw'.

Daar komt nog bij dat Studio Kordaat ook zelf bier brouwt. Hoewel grafisch ontwerp de hoofdactiviteit is, is dit bier op kleine schaal commercieel uitgebracht. De vraag is of dit voor de rechter telt als commercieel naar buiten treden. Samen met de vraag of de naam van het Lidl bier verwarring oplevert, is dit de centrale vraag in het proces.



Van geen kwaad bewust

Lidl is zich ondertussen van geen kwaad bewust. Volgens woordvoerder Christine Braun heeft het bedrijf zorgvuldig gehandeld. Braun legt uit: 'Bij het deponeren van een naam en een nieuw biermerk onderga je een aantal stappen. Dan doe je merkonderzoek en bestaat de kans dat je wat tegenkomt.'

Volgens Braun ging het in het geval van Studio Kordaat om een eenmalig gebrouwen biertje dat ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het bedrijf werd gebrouwen. Er was geen sprake van een biermerk. Ook is het niet als zodanig geregistreerd. 'Wij hebben een juridische afdeling die heel goed kijkt naar wat er bij een nieuw merk komt kijken. Wij als Lidl nemen die stappen heel nauwkeurig.' Lidl is dan ook niet van plan om de merknaam te schrappen.



Gesprek

Wat Braun betreft kan Studio Kordaat zich bij Lidl melden voor een gesprek. Tot nu toe heeft de prijsvechter echter nog niets gehoord. Of een gesprek voor het ontwerpbureau veel zal opleveren, is nog maar de vraag. 'Wij kunnen met iedereen een gesprek voeren, maar daarin zullen wij vooral toelichten welke stappen wij ondernomen hebben om het merk te deponeren.'

Suurbier spreekt tegen dat Lidl nog niets heeft gehoord van Studio Kordaat. Volgens hem is er een dossier aangemaakt en is er al correspondentie over en weer geweest.

