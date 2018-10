Deel dit artikel:













Gaslek bij aanleg van Rotterdamsebaan in Den Haag Het gaslek ontstond vlak voor de deur van Omroep West | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Bij de aanleg van de Rotterdamsebaan bij de Laan van 's-Gravenmade in Den Haag is vrijdagochtend een gaslek ontstaan. Bouwvakkers hebben een lagedrukleiding uit de grond getrokken, waardoor het lek ontstond. De brandweer is uit voorzorg naar de bouwlocatie gegaan.

Rond 09.00 uur werd het kruispunt bij de Laan van 's-Gravenmade, vlak voor het gebouw van Omroep West, deels afgezet door de politie. Ondanks dat het verkeer vast stond, was er geen sprake van een gevaarlijke situatie. Een werknemer van Stedin is op dit moment het lek aan het dichten.