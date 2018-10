Deel dit artikel:













Politie Leiden gaat met de billen bloot; 24 uur lang live op Facebook Foto: John van der Tol

LEIDEN - Om de 'kloof tussen politie en samenleving' te slechten, geeft de Leidse politie vanaf vrijdagmiddag 24 uur lang mensen een kijkje in het werk van de politie. Via een evenement op de Facebookpagina van Politie Leiden Zuid wordt via blogposts en foto's een etmaal aan politiewerkzaamheden in kaart gebracht. 'Mensen vinden altijd iets van ons. We willen ze inzicht geven in ons werk.'

Paul Boogaard van de politie is de initiatiefnemer van de Facebookactie. Volgens Boogaard hebben mensen geen goed beeld van het dagelijks leven van een agent. 'We liggen te flitsen in de bosjes', vertelt de agent met een sarcastische toon bij Muijs in de Morgen. Om die vooroordelen uit de lucht te halen, besloot Boogaard om een 24-uur durend evenement te starten. Vanaf 14.00 uur 's middags kan er meegekeken en meegelezen worden. 'We willen mensen inzicht geven in ons werk', vertelt Boogaard.

Dienstbaarheid Er wordt naast de werkdag van de agent, ook informatie gegeven over de meldkamer en over de achtergronden van het werk. 'Ons werk is zo veelzijdig. Veel mensen weten dat niet.' Wie denkt dat hij of zij 24 uur lang met een webcam kan meekijken, heeft het dus mis. De Leidse politie gaat actief op Facebook de dag in kaart brengen, maar niet een live-video. De politie gaat vanaf 14.00 uur gewoon 'hun werk doen', aldus Paul Boogaard. Mensen die de politie vandaag nodig hebben, hoeven niet te vrezen voor hun privacy. Informatie over hun zaak zal niet gedeeld worden. Ook kun je brandende vragen kwijt, tot zaterdagmiddag 14.00. 'Het is een stukje dienstbaarheid', besluit agent Boogaard.