Groenendijk ‘verwacht reactie’ van spelersgroep na nederlaag tegen VVV

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk verwacht zaterdagavond een reactie van zijn spelersgroep na de nederlaag van afgelopen weekend tegen VVV. De Haagse ploeg speelde een mindere wedstrijd en verloor met 2-0 van de ploeg van Maurice Steijn. 'Na PSV zei ik dat en nu zeg ik dat ook, ik verwacht een reactie van de spelers na VVV-uit', aldus Groenendijk.

Ik heb een kloteweek achter de rug, dat mag je best weten. Er loopt bij NAC wel degelijk kwaliteit. Met name voorin. Ik verwacht dat zij nog wel naar boven klimmen. Het liefst na zaterdag. Het zal niet vanzelf gaan tegen NAC. Deze ploeg is vergelijkbaar met FC Groningen. Door de resultaten van de afgelopen periode is het verwachtingspatroon dat wij ‘zomaar even winnen’ van NAC.

ADO-trainer Groenendijk moet minimaal één wijziging doorvoeren. Aanvoerder Aaron Meijers is geschorst en daardoor niet inzetbaar. Voor hem speelt Bas Kuipers. Ook Wilfried Kanon keert terug in de basis. Daardoor verkast Shaquille Pinas naar de bank.

In het seizoen 2014/2015 won ADO Den Haag op miraculeuze wijze van NAC. Tot tweemaal toe kwam de ploeg uit Breda op voorsprong (2x Demy de Zeeuw). Via Michiel Kramer en Xander Houtkoop kwam ADO twee keer terug. In de laatste minuten van de officiële speeltijd kopte Kramer, op knappe wijze, ADO naar de overwinning.



De wedstrijd tussen ADO Den Haag en NAC Breda is zaterdagavond live te volgen via 89.3 Radio West. Vanaf 18.25 uur mis je geen balomwenteling van de wedstrijd.