Technische storing: luchtalarm gaat af in Zoetermeer Het luchtalarm in Zoetermeer. | Foto: Omroep West Het luchtalarm in Zoetermeer. | Foto: Omroep West

ZOETERMEER - In de wijken Palenstein en Seghwaert in Zoetermeer is vrijdagmorgen het luchtalarm afgegaan. Er is geen noodsituatie, zo bevestigt de brandweer. Het gaat om een technische storing.



Op sociale media laten buurtbewoners weten dat het alarm rond 09.10 uur afging. Volgens een getuige was het om 9.45 uur voorbij.



Volgens de brandweer is een technische storing de oorzaak. 'Het gaat om één luchtalarminstallatie, die zich op de grens tussen de wijken Palenstein en Seghwaert bevindt. De gemeente Zoetermeer is op de hoogte en zoekt naar de oorzaak.



