Bertens in halve finale WTA Finals na opgave Osaka

Bertens wint van Kerber in de groepsfase van de WTA Finals (Foto: ANP)

WATERINGEN - Kiki Bertens speelde vrijdagochtend een van de belangrijkste wedstrijden uit haar carrière. De Wateringse versloeg in het laatste groepsduel van de WTA Finals in Singapore Naomi Osaka. De Japanse gaf geblesseerd op.

Bertens - Osaka

Set 1: 6-3

Osaka geeft na de eerste set op.

Beide speelsters wonnen hun eerste drie servicegames en waren in de beginfase aan elkaar gewaagd. Osaka speelde een slordige game op 3-3 en Bertens volgde die op met een overtuigende opslaggame. Na de achtste game liep Osaka naar de scheidsrechter toe om een blessurebehandeling aan te vragen en ze verdween enkele minuten van de baan om haar bovenbeen opnieuw in te laten tapen.



Bij haar terugkeer maakte Osaka geen frisse indruk meer en ze sloot de game af met een dubbele fout. Na beraad met de artsen en oogcontact met haar coach besloot ze na 47 minuten op te geven. 'Het is nooit leuk om zo een wedstrijd te winnen. Ik hoop dat ze zich snel beter voelt', zei Bertens direct na afloop.



Halve finale

Bertens won haar eerste duel in drie sets van Kerber. De tweede wedstrijd verloor ze in drie sets. Doordat ze geen set verloor van Osaka is de beste Nederlandse tennisster geplaatst voor de halve finale van het prestigieuze toernooi.