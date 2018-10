Rechter: Identitair Verzet mag niet demonstreren bij As-Soennah moskee

DEN HAAG - Identitair Verzet mag zondag niet demonstreren bij de As-Soennah moskee in Den Haag. De rechter besliste vrijdag dat het besluit van de Haagse burgemeester Pauline Krikke om de demonstratie te verplaatsen naar de Koekamp terecht was. Volgens de rechter heeft de burgemeester voldoende aannemelijk kunnen maken dat er kans is op ongeregeldheden als Identitair Verzet bij de As-Soennah moskee zou demonstreren.

De advocaat van de gemeente Den Haag betoogde donderdag tijdens de rechtszitting dat er een grote kans is op confrontaties tussen verschillende groepen demonstranten, ondanks 'massale' inzet van de politie. Ook wijst de politie op onrust op sociale media en in de wijk. Volgens de politie zijn er jongeren in de Schilderswijk die actie willen ondernemen. Inmiddels zijn er vijf tegendemonstraties aangekondigd voor zondag.

De rechter gaat mee in de argumenten van de gemeente en de politie. In het vonnis stelt de rechter dat 'voldoende is onderbouwd dat er gevreesd moet worden voor wanordelijkheden'. Deze vrees is op zich geen reden om een demonstratie te verbieden zegt de rechter, maar de gemeente heeft wel kunnen aantonen dat mogelijke problemen beter beheersbaar zijn op de Koekamp. Door het aanbieden van een alternatieve locatie, heeft de gemeente bovendien gehoor gegeven aan het recht op demonstreren.



Sabotage

Identitair Verzet stapte naar de rechter omdat zij voor de deur van de As-Soennah willen demonstreren. De extreemrechtse beweging strijd tegen het salafistische gedachtengoed en wil dat de moskee de deuren sluit. Door de demonstratie te verplaatsen is de gemeente gezwicht voor de dreiging van acties van tegenstanders, vindt Identitair Verzet en noemt het 'sabotage'. De groep heeft al aangegeven dat ze de demonstratie mogelijk afblazen als ze alleen op de Koekamp actie mogen voeren. De andere geplande demonstraties zijn op Plein 1813, Hofplaats en Lange Vijverberg. Ook is er een tegendemonstratie bij de As-Soennah moskee.

