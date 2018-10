Nog geen duidelijkheid mysterieuze dood spreeuwen, uitslag binnen twee weken

Twee dode spreeuwen in het Huijgenspark | Foto:Omroep West

DEN HAAG - De gemeente Den Haag hoopt binnen twee weken uitslag te krijgen van het onderzoek naar de mysterieuze dood van tientallen spreeuwen rond het Huijgenspark in de Stationsbuurt. Daar werden afgelopen week binnen enkele dagen in totaal 148 dode spreeuwen gevonden.

Sinds vorige week woensdag zijn er geen nieuwe meldingen binnengekomen, meldt een woordvoerder van de gemeente. Wel stelde de gemeente vorige week een uitlaatverbod in.

Het Huijgenspark is de rustplaats voor de vogels, zegt een medewerker van de Dierenambulance, die de eerste dertig dieren vond in het park. 'We hebben ze onder de drie bomen gevonden waar ze normaal hun rustplaats hebben. Bij een vogelasiel zijn ze bekeken door een dierenarts. Hij sluit een mogelijke vergiftiging niet uit, maar mogelijk zijn de vogels uit de boom gevallen en daardoor gestorven. De exacte doodsoorzaak blijft vooralsnog gissen.'



Geen virus

Het onderzoek naar de mysterieuze dood van de vogels wordt gedaan door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat onderzoek vindt plaats in een lab van de universiteit van Wageningen. Eerder werd al vastgesteld dat de dieren niet kunnen zijn overleden aan het West-Nijlvirus, een virus dat vaak de kop opsteekt bij trekvogels.

