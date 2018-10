Mishandeling in trein: 'Voordat ik het wist lag ik aan de andere kant van de coupé'

DEN HAAG - 'Ik denk dat ik hem wel een paar klappen heb gegeven', zegt Mustafa. Het is niet de eerste keer dat de 19-jarige met woeste krullenbos voor de rechter zit. Ook zijn medeverdachte en leeftijdsgenoot Regillio is al een paar keer in aanraking geweest met justitie. Allebei werden ze meerdere keren veroordeeld voor geweld.

Ook deze keer moeten ze zich verantwoorden voor een mishandeling, in een trein. Ergens tussen Zoetermeer en Den Haag Centraal station zouden zij klappen hebben uitgedeeld aan het slachtoffer. Die zit ook in de zaal. Hij ziet er uit als achter in de twintig en draagt een pak. Als de rechter het over de mishandeling heeft, gaat hij rechtop zitten, legt zijn handen op zijn bovenbenen en zucht diep.

De man werd meerdere keren geslagen. 'Voordat ik het wist lag ik aan de andere kant van de coupé', houdt de rechter zijn verklaring voor aan de verdachten. Nog steeds heeft hij last van de gevolgen van de mishandeling.



Angstig in het OV

In het openbaar vervoer is hij angstig. 'Vooral als ik jongens tegenkom die eruit zien als de verdachten', zegt hij. Werken kan hij niet langer dan zes uur achter elkaar. Laatst moest hij nog naar huis na een paniekaanval. Slapen gaat moeizaam.

Hij krijgt de klappen als hij Mustafa aanspreekt wanneer die besluit te plassen in de coupé van de sprinter. 'Ik was onder invloed'. Volgens Mustafa wilde hij de man helemaal niet slaan. 'Ik wilde hem alleen bij zijn kraag pakken en iets laten zien.' Daarbij is het slachtoffer de eerste die een klap uitdeelt, volgens de verdachte.



'Ik heb alleen op handen geslagen'

Regillio wil ook wel wat zeggen over zijn rol. De lange jongen zit onderuit gezakt. 'Ik heb alleen op handen geslagen om mensen rustig te houden', zegt hij. Ook Mustafa zegt dat Regillio niet gevochten heeft. Getuigen zien heel wat anders. Ze zien het slachtoffer verdwijnen onder een hoopje mensen. 'Ze raakten hem waar ze hem konden raken', verklaarde een getuige.

Op Den Haag Centraal worden de mannen aangehouden. Omdat Mustafa niet snel genoeg reageert op een bevel van de politie, wordt hij gevloerd door agenten. 'Ik weet het niet meer', antwoordt hij als er naar gevraagd wordt. Het Openbaar Ministerie houdt hem voor dat Mustafa de agenten uitschold voor 'racisten' en 'kankerjoden'. Ook zou hij een agent bespuugd hebben.



'Echt zinloos geweld'

'Het is echt zinloos geweld. Zit je in de trein en gebeurt er dit', zegt de officier van justitie. Zij rekent het de twee mannen zwaar aan en eist voor beiden vier maanden cel. De advocaat van Mustafa vindt dat te lang, hij komt uit op twee maanden.

De advocaat van Regillio vindt een werkstraf van 40 uur gepast. Ze kent de jongen al jaren. 'Het was gewoon een pleurisjong even op zijn Utrechts gezegd', beschrijft ze hem. 'Maar het gaat juist beter met Regillio de laatste tijd. Hij heeft een huis en werk, bij een celstraf zou hij dat allemaal kwijtraken', bepleit ze.



'Een laatste kans'

'Ik vind dit heel ernstig', zegt de rechter. 'Mensen kunnen geen kant op in de trein, de deuren zitten dicht, de trein rijdt.' Toch krijgt Regillio de laatste kans waar hij om vroeg. 'Ik wil u niet in een gevangenis zetten met volwassenen, maar het is kantje boord.' Het wordt 80 uur werkstraf. 'U mag in uw handjes knijpen', drukt de rechter hem op het hart. Van een oude straf wordt zijn proeftijd verlengd.

Mustafa krijgt wel een celstraf. Hij weigert alle hulp, dus besluit de rechter hem drie maanden vast te zetten met aftrek van voorarrest. Mustafa blijkt een snelle rekenaar: 'Dus nog maar een maand en een week!'. Hij lacht en steekt zijn duim op.

In het kader van de privacy zijn de namen van de verdachten gefingeerd.

