Griezelen in levend spookhuis: 'Het is leuk om iedereen te laten schrikken' Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het spoken zit hem al jaren in het bloed. Zeven jaar geleden begon Jack Haneveld in een kleine partytent met het levende spookhuis in Ypenburg in Den Haag. Nu is het uitgegroeid tot een spookhuis van bijna 400 vierkante meter op het Ganzenplantsoen. 'Het is leuk om iedereen te laten schrikken', vertelt hij.

Jack is vrijdag samen met mensen uit de buurt bezig om alles klaar te maken voor zaterdag, wanneer Halloween gevierd wordt. 'We zijn al sinds maart met de voorbereidingen bezig en dan is het in een dag afgelopen', zegt Jack. 'Maar het is allemaal zeker de moeite waard.' Ongeveer twintig buurtbewoners van jong tot oud helpen mee of zijn zaterdag verkleed. Fans van Halloween komen volgens Jack vanuit de hele regio. 'Ze komen overal vandaan, van Zoetermeer tot Loosduinen tot Scheveningen. Er komen morgen zo'n 2000 man.'

Schrikken 'We hebben een hele hoop verrassingen in het spookhuis. Jong en oud, iedereen krijgen we aan het schrikken. Hoe? Ja, dat is een verrassing', zegt Jack met een grote glimlach op zijn gezicht. LEES OOK: Trick or Treat: 10x Halloween in de regio