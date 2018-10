'NAC is een aangeslagen ploeg, juist daar heeft ADO het lastig tegen'

DEN HAAG - Vanaf dit seizoen doen we bij Omroep West Sport iets nieuws op de vrijdag: de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vijf voetbalwedstrijden voorspellen. Het is wederom de beurt aan de Bas Muijs. Gaat hij eindelijk alle vijf de wedstrijden goed voorspellen? Hij weet wel dat ADO Den Haag een goede week gaat draaien: NAC wordt verslagen en de volgende ronde van de beker wordt gehaald.

Bas, je actie stoptober is bijna ten einde. Heb je veel reacties gehad?

'Ja! Weet je wat ik leuk vind? Dat er een aantal artsen hebben meegewerkt. Die zullen er tijdens het stoptoberontbijt komende woensdag ook zijn. Daar brengt Tim Akkerman zijn nieuwe single ten gehore. Een cadeautje voor de mensen die gestopt zijn. Al met al een prima maand.'

Merk je als fervent ADO Den Haag-supporter ook dat er in de stadions minder gerookt wordt?

'Jazeker. Officieel mag er niet worden gerookt, maar het is nog niet helemaal uitgebannen. Vroeger hingen er hele walmen op de tribunes van sigaretten- en sigarenrook. Dat is nu wel stukken minder.'

Dan gaan we naar de toto. Als eerste een Bollenstreek-derby. Lisse, dat vorige week met 9-1 verloor, tegen koploper Noordwijk. Wie wint er?

'Noordwijk! De koploper. Hier een tweetje neerzetten lijkt mij geen rare voorspelling.'

Kijk, dat ging makkelijk. HBS - HSC'21. Pakt HBS de eerste overwinning?

'Het is heel verleidelijk om HSC te laten winnen. Mijn Haagse hart zegt dat HBS met een puntje tevreden moet zijn. Gelijkspel dus.'

'Tegen HBS heb ik vroeger vaak gespeeld. Laatst had ik in mijn studio Jan Hillenius en Vincent Schildkamp te gast om te praten over het 125-jarig jubileum van de club en toen hadden we het ook over toen ik met GDA tegen HBS speelde. Ik hield als jeugdspeler bij hoe vaak en tegen wie ik scoor en waar de bal het doel in vloog. Zo kon ik terugkijken hoe vaak ik tegen HBS scoorde. Dat waren er wel veel, haha. Al moet ik eerlijk zijn. Dat was in de A2 en niet de A1.'

Kijk, dat zijn de mooie verhalen. Dan ADO Den Haag tegen NAC Breda. Een makkelijke overwinning voor ADO?

'Dat lijkt het op voorhand wel. Maar tegen ploegen die niet goed lopen heeft ADO het altijd moeilijk. Ze moeten het spel maken, normaal hoeven ze dat niet te doen. NAC is een aangeslagen ploeg, dus je verwacht je kat in het bakkie. Maar net als tegen Groningen wordt het lastig. Dan gaat ADO in dat tempo mee.'

'Tegen ploegen die wat sterker zijn zoals Vitesse of Heerenveen spelen ze beter. Ik verwacht een nipte overwinning van ADO Den Haag, door een doelpuntje van Tomáš Necid. Hij verdient een goal. Fans van ADO hebben Nasser El Khayati in de armen gesloten, dat mogen ze nu ook doen bij hem.'

'Spitsen hebben doelpunten nodig. Daar krijgen ze zelvertrouwen van. Als speelt hij zonder goals ook goed, hij werkt hard en weet zijn medespelers in stelling te brengen. Als Necid niet scoort, hebben we uiteindelijk altijd El Khayati nog.'

Dan naar de beker. Twente tegen Noordwijk. Een stuntje in Enschede?

'Daar winnen zou een geweldige stunt zijn. Als ze zouden spelen op de Duinwetering zou het wel spannend zijn, maar in de Grolsch Veste verwacht ik het niet. Ik zou een dief zijn van mijn eigen punten als ik Noordwijk zou laten winnen. Winst voor Twente dus.'

Als laatste de bekerwedstrijd van ADO Den Haag. Winnen die eindelijk van Feyenoord?

'Dit is echt een rotwedstrijd om te voorspellen. Ik laat ADO altijd winnen, maar nu... Het lijkt erop dat ADO altijd Kuipvrees heeft. Een beetje lef tonen daar mis ik soms. Na negentig minuten wordt het komende week een gelijkspel. Daarna sluipt ADO weg met de overwinning door strafschoppen. Ik hoop na de loting op een thuiswedstrijd tegen een mooie subtopper. Laat Vitesse maar op bezoek komen. Die verslaan we dan.'



