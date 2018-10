Deel dit artikel:













Haagse rapper aangehouden met vuurwapen: 'Heel gebruikelijk in mijn wereld om wapen te hebben' De politie hield een preventieve fouilleeractie | Foto: Politie

DEN HAAG - Een 29-jarige man uit Den Haag is donderdagavond in Rotterdam aangehouden voor het in bezit hebben van een vuurwapen. De Hagenaar zei rapper te zijn en vertelde de politie dat het in zijn wereldje heel gebruikelijk is om een wapen bij zich te hebben. Er zijn bedreigingen over en weer, verklaarde de man.

De politie hield in het gebied rondom de Waalhaven in de Maasstad een preventieve fouilleeractie. De Waalhaven staat te boek als risicogebied waar vuurwapengeweld en bedreigingen voorkomen. Agenten controleerden donderdag dertig auto's en 52 personen. Ze vonden behalve het vuurwapen twee messen en een boksbeugel. Ook werd een dure auto in beslag genomen.

Ook geld in de auto Het vuurwapen van de Haagse rapper lag onder de bestuurdersstoel. Ook trof de politie 5000 euro aan contanten in de wagen. De 28-jarige bijrijder is ook aangehouden.